Tite, técnico do Flamengo, durante a partida contra o Grêmio - Roberto Vinícius/Agafoto/Estadão Conteúdo

Publicado 27/09/2024 10:04 | Atualizado 27/09/2024 10:21

A eliminação na Copa Libertadores da América para o time do Peñarol, na última quinta-feira (27), decretou no Flamengo o fim da era Tite.



Muito questionado internamente, Tite não consegue mais convencer nem os mais otimistas apoiadores da gestão Rodolfo Landim.



Tite e Matheus Bacci em coletiva pelo Flamengo. Matheus tem grande influência no trabalho do pai no clube rubro-negro Reprodução/FlaTV



Depois de um 2023 sem títulos, 2024 parece seguir o mesmo caminho e a diretoria rubro-negra já percebeu que se o chamado fato novo não acontecer o time pode naufragar também na Copa do Brasil.



Sem vencer desde o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, o Flamengo de Tite acumula nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento de 33%, conquistando 5 pontos em 15 possíveis. Números de um time que brigaria para não ser rebaixado na série A do Campeonato Brasileiro.



Aliás, o Botafogo, líder do Brasileirão, já abriu 11 pontos de frente para a equipe rubro-negra e a missão de conquistar o certame nacional ficou mais distante de ser alcançada.



Além de toda a perda desportiva e de poder repetir o fracasso de 2023, o Flamengo pode ter ainda comprometidas suas receitas.



Sem conseguir chegar às metas para venda de jogadores e sem conseguir alcançar as metas desportivas, o Flamengo pode fechar 2024 com menos dinheiro em cofre do que se esperava.



E sem as receitas estimadas, o projeto estádio sem um grande parceiro que banque o projeto vai ficando cada vez mais distante.



Gerson e David Luiz após a eliminação na Libertadores Eitan Abramovich/AFP



Por estes e por muitos outros motivos o conselho de futebol foi convocado para uma reunião urgente para esta sexta-feira (27) visando estudar nomes para substituir o atual treinador e tentar salvar um ano que no dia 9 de dezembro apresentará ao seu torcedor um novo presidente.



Landim, atual presidente, não quis falar com a imprensa na zona mista após a eliminação e sabe que se perder a semifinal para um Corinthians em ascensão enterra de vez suas chances de permanecer no comando do Flamengo através de seu sucessor Rodrigo Dunshe.