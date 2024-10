Marcos Braz tem derrota humilhante em tentativa de se reeleger vereador do Rio de Janeiro - Reprodução X

Marcos Braz tem derrota humilhante em tentativa de se reeleger vereador do Rio de JaneiroReprodução X

Publicado 07/10/2024 10:42 | Atualizado 07/10/2024 10:42

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, sofreu neste domingo (6) uma das derrotas mais humilhantes de sua vida pública.



Candidato à reeleição como vereador do Rio de Janeiro, o mandatário rubro-negro acumulou apenas pouco mais de 8 mil votos, o que o impossibilitou de seguir ocupando uma cadeira na Câmara Municipal.



A principal plataforma do vice-presidente para se eleger sempre foi o apoio do torcedor. Mas depois de várias polêmicas envolvendo seu nome, como o episódio do entreveio com um torcedor num shopping da cidade e o péssimo trabalho realizado nos últimos dois anos, em que o time não conseguiu sequer uma conquista importante mesmo com elenco mais caro do futebol sul-americano, as coisas mudaram e o recado veio nas urnas.



Depois da derrota política do último final de semana, Marcos Braz pode sofrer ainda mais um problema nas urnas este ano.



Rodolfo Landim tenta fazer de Rodrigo Dunhsee de Abranches seu sucessor na presidência do Flamengo. No entanto, sem ganhar um título de expressão desde 2022, quando o time venceu a Copa do Brasil e a Libertadores, e com mais de R$ 50 milhões em multas por demissões de treinadores, Landim terá que redobrar seus esforços para desvencilhar o nome de Braz da campanha de Dunhsee, para que o candidato tenha chances na eleição do dia 9 de dezembro.



A torcida rubro-negra se manifestou nas urnas para vereador e parece estar disposta a fazer o mesmo para o próximo presidente do clube, em dezembro.