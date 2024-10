Marcos Braz abordou situação de Gabigol - Lucas Felbinger/O Dia

Publicado 10/10/2024 10:50 | Atualizado 10/10/2024 11:26

No dia 12 de setembro deste ano o Flamengo do então técnico Tite, já sem o atacante Pedro que havia se lesionado na seleção brasileira e com Bruno Henrique improvisado no ataque, vencia o Bahia com gol de Arrascaeta e se classificava às semifinais da Copa do Brasil. Na ocasião, Gabigol estava no banco de reservas.



Após o jogo, na zona mista, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, parou para falar com a imprensa e foi questionado sobre a renovação contratual de Gabigol. "Poderá ter a hipótese de renovação de contrato. Não é impossível, mas, infelizmente, hoje é pouco provável.", respondeu na época.



De lá para cá o técnico Tite foi demitido do comando do Flamengo e Filipe Luís assumiu a equipe rubro-negra.



Logo nos dois primeiros jogos de Filipe Luís, muitas mudanças táticas já foram percebidas e algumas mudanças de comportamento no elenco também.



Com as vitórias sobre Corinthians pela Copa do Brasil e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, Filipe Luís deixou a torcida rubro-negra animada para um ressurgimento positivo do Flamengo na reta final desta temporada.



Gabigol, que andava cabisbaixo e desanimado, voltou a receber oportunidades de atuar como titular e até se notou uma leve melhoria em sua movimentação sob o comando de Filipe Luís.



Filipe Luís cumprimenta Gabigol no CT do Flamengo Marcelo Cortes /CRF



A recuperação anima a atual diretoria rubro-negra, que já vê com bons olhos uma renovação contratual com o atacante.



O Flamengo fez uma proposta de aumento salarial de 50% e com contrato por mais uma temporada. Essa proposta foi prontamente descartada por Gabigol que comentou o assunto em setembro:



"A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo." Disse Gabigol ao canal premiere.



Entretanto, com a dificuldade de encontrar um atacante que faça a torcida rubro-negra se esquecer de Gabi, o Flamengo torce para que Filipe consiga recuperar o jogador para que a renovação possa acontecer ao fim da temporada.



Gabigol abraça Ayrton Lucas após o lateral-esquerdo abrir o placar para o Flamengo Marcio Roberto/Agência F8/Estadão Conteúdo



Com a eleição para presidente marcada para o dia 9 de dezembro, o Flamengo só deve retomar as conversas formais com o atacante após esta data.



Mas conversas informais vem acontecendo entre clube e staff do jogador e uma das possibilidades para que um acerto aconteça é justamente a mudança do tempo de contrato de 1 para 2 anos.



Rodolfo Landim torce para uma renovação do Flamengo com Gabigol Foto: Reprodução/Twitter



Rodolfo Landim já confidenciou a conselheiros do Flamengo que vai aguardar até o fim da temporada para poder avaliar melhor a situação do atleta, mas que hoje tudo indica que Flamengo e Gabigol estão mais próximos de chegar a um acordo.