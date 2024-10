Wallim Vasconcelos em evento junto a apoiadores de Rodrigo Dunshee - Foto: Divulgação Whatsapp

Wallim Vasconcelos em evento junto a apoiadores de Rodrigo DunsheeFoto: Divulgação Whatsapp

No último sábado (12), Rodrigo Dunshee, da chapa UniFla, promoveu um churrasco na Gávea para seus apoiadores e recebeu a ilustre presença de um adversário na eleição para presidência do Flamengo.



Wallim Vasconcelos esteve no churrasco onde, segundo ele, permaneceu por apenas 5 ou 10 minutos.



"Aconteceu um fato ontem que causou um burburinho, não sei por quê. Fui convidado para dar uma passada no churrasco que estava sendo feito pela chapa roxa. Fui convidado pelo Dunshee, pelo Bodin e por vários membros da chapa roxa. Então eu dei um pulo lá. Fiquei lá cinco, dez minutos. E eles fizeram uma zoeira com as outras chapas", disse Wallim em vídeo divulgado em suas redes sociais.



A "zoeira" a qual se refere o candidato consiste em membros da chapa roxa cantando "rara ruru, o Wallim é nosso", o que repercutiu negativamente, indicando uma possível união de Wallim com Rodrigo Dunshee. O fato também foi explicado no vídeo do candidato.



"Transito muito bem em todas as chapas. Tenho amigos em todas as chapas. São meus adversários políticos, não são meus inimigos. Pena que só de três em três anos algumas destas pessoas apareçam no clube. Não existe esse negócio de que 'tá' aderindo a chapa a ou a chapa b. Não existe. Nossa chapa vai continuar até o final. As pessoas veem que a nossa proposta é melhor, que nosso time é muito bom. Esqueçam as narrativas de que nós vamos desistir, que vamos nos juntar... Agora tem gente fazendo força pra isso acontecer galera. Mas não vão conseguir", completou o candidato.



A chapa de Wallim foi a primeira a ser inscrita na comissão eleitoral do Flamengo, apesar do candidato ter sido um dos últimos a declarar que concorreria.



Wallim ainda precisa homologar a chapa, a qual, segundo apuramos, necessita de mais nomes para seguir na disputa. Há inclusive a possibilidade de Wallim recorrer à Justiça para participar do pleito.



Entramos em contato com a assessoria de Wallim para informações sobre a homologação da chapa, mas até o momento da publicação desta coluna não recebemos retorno.



Caso a assessoria entre em contato, atualizaremos a coluna.