Rodrigo Dunshee em evento neste sábado (12) na GáveaFoto: Divulgação

A grande expectativa do torcedor para a próxima gestão do clube é a profissionalização do departamento de futebol, com a contratação de um diretor de futebol, e a continuidade do projeto de estádio para o Flamengo.



E, a cada entrevista, os candidatos deixam cada vez mais dúvidas na cabeça da Nação rubro-negra.



Recentemente, BAP um dos candidatos mais fortes nesta eleição, deu declarações sobre priorizar a construção do estádio.



"O torcedor do Flamengo não quer que aconteça o que aconteceu com o São Paulo, que ficou 17 anos sem ganhar nada. Corinthians era campeão da Libertadores e do Mundial em 2012, e eles enchiam o peito para dizer que teriam estádio em dois anos. Veja o que aconteceu 12 anos depois com aquele Corinthians. Não tem mais performance esportiva, tem estádio, dívida imensa…"



Já Rodrigo Dunshee, que é apoiado por Rodolfo Landim, tem planos diferentes para o futebol e para o estádio. E é justamente isso que iremos trazer abaixo.



Nova função para Marcos Braz

Um dos grandes empecilhos para a chapa UniFla de Rodrigo Dunshee é a associação da imagem muito desgastada de Marcos Braz com a atual gestão.



Por isso, o grupo evita tocar no nome do atual vice-presidente de futebol e até o deixa de fora de eventos, como a posse do terreno do Gasômetro.



Entretanto, Braz, que não foi reeleito para vereador do Rio de Janeiro, terá função importante na gestão caso Dunshee seja eleito.



Segundo apuramos, ele fará parte de um dos conselhos que serão formados, sendo ouvido sempre que o conselho de futebol julgar necessário. Mas não terá função específica no dia-a-dia do futebol.



Diretor de Futebol



O sonho de ter um diretor de futebol tomando conta de perto do grupo de jogadores e assumindo responsabilidades por montar o perfil de treinador e da filosofia de jogo, com Dunhsee, ficará mais distante.



Uma fonte importante na chapa UniFla, ao ser questionada por nós sobre um diretor-desportivo disse: "O Flamengo tem Bruno Spindel como diretor-executivo de futebol."



Ou seja, mesmo com a saída de Braz do dia-a-dia do Flamengo, um diretor-desportivo não é levado em consideração para a formação do departamento de futebol do clube caso Dunshee seja eleito.



Sobre o estádio

Projeto do estádio do Flamengo Divulgação / Flamengo



"A torcida do Flamengo é a maior do mundo. E nós como dirigentes do clube não podemos pensar pequeno. Pensar pequeno e pensar grande custa a mesma coisa. Então a gente tem que pensar grande. A gente não pode ter o maior clube do mundo, acovardado, sem estádio e amedrontado. Então a gente tem que partir para dentro. O Flamengo tem todas as condições de fazer o estádio. O Flamengo tem totais condições de arrecadar receitas magistrais pelo estádio", disse Dunshee, em entrevista ao "Última Hora".



A eleição para presidência no triênio 2025 a 2027 acontecerá no dia 9 de dezembro. Cerca de 6 mil associados estão aptos a votar.

Atualização:

Em contato com a coluna, o candidato Rodrigo Dunshee de Abranches da chapa UniFla informou que colocará sim um diretor técnico profissional no futebol.

"Alguém com vivência e história profissional no futebol." Disse o candidato a presidência do Flamengo no triênio 2025-2027.