Wallim Vasconcelos em evento junto a apoiadores de Rodrigo Dunshee - Foto: Divulgação Whatsapp

Publicado 13/10/2024 10:54

O Flamengo se prepara para uma de suas eleições mais disputadas.

Monopolizada pelas forças de Rodrigo Dunshee de Abranches e Luís Eduardo Baptista, o BAP a escolha do próximo mandatário rubro-negro passará por alianças com Wallim Vasconcelos e Maurício Gomes de Matos.

Como trouxemos na nossa coluna no sábado (12), Wallim é quem tem o movimento mais forte para mudar os rumos de uma eleição disputada cabeça a cabeça na Gávea.



Neste sábado Wallim participou de um churrasco oferecido por Rodrigo Dunshee a seus apoiadores e ouviu sorridente os cantos de: "Ahá, uhú, o Wallim é nosso..." Depois Wallim seguiu com os apoiadores de Dunshee para um camarote num evento da Mangueira.



Mas por que Wallim teria escolhido a aliança com Dunshee e não com BAP? Wallim parece estar mesmo em total sintonia com a chapa UniFla.

Nos bastidores o que se entende é que, por ter menos rejeição entre todos os candidatos, Wallim achava que BAP deveria fazer o movimento de se aproximar dele oferecendo a presidência a ele e vindo como seu vice.

Como tal movimento não aconteceu, Wallim teria achado melhor se aproximar de Rodrigo Dunshee e tentar o apoio da Chapa UniFla para se candidatar em 2025 a presidente do Conselho Deliberativo.

Rodolfo Landim também queria a presidência do CoDe, mas para fechar a parceria com Wallim estaria disposto a abdicar da presidência do Conselho Deliberativo e ascenderia a CEO do Flamengo na gestão de Dunshee.

Conversando com uma importante fonte do grupo de Wallim Vasconcelos, a resposta sobre uma coligação com BAP foi curta e grossa: "Não!"

Já sobre a possibilidade de se unirem com a chapa UniFla, de Rodrigo Dunshee a resposta foi:

"Não existe ainda nenhuma tratativa com nenhum candidato. A nossa chapa é forte e o nosso candidato é o de menor rejeição."

Observando o resultado das pesquisas, Maurício Gomes de Matos também avalia uma aliança com BAP.



Eduardo Bandeira de Melo em evento em apoio a Maurício Gomes de Matos Foto: Reprodução Internet

Parte dos apoiadores de Maurício, em caso de união com BAP, poderiam votar nulo ou simplesmente renunciarem a votar. Isso porque boa parte dos apoiadores de Maurício Gomes de Matos vem de Eduardo Bandeira de Melo, desafeto declarado de BAP. Os bastidores políticos do clube estão cada vez mais quentes e as definições para o dia 9 de dezembro começam a tomar forma para conhecermos o novo presidente do Clube de Regatas do Flamengo no triênio 2025-2027.