Rodolfo Landim no lançamento da chapa UniFla à presidência do Flamengo - Divulgação X/Twitter

Publicado 15/10/2024 08:41

Nesta segunda-feira (14), aconteceu o lançamento oficial da chapa UniFla à presidência do Flamengo no triênio 2025-2027.



O grupo é composto por Rodrigo Dunshee de Abranches, atual vice-presidente geral do clube, como candidato a presidente, e Marcos Bodin, vice-presidente de patrimônio da atual gestão, para o cargo de vice-presidente geral.



Rodrigo Dunshee e equipe da chapa UniFla Foto: Raisa Simplicio / GoalBr



Apesar de ser o maior incentivador da campanha de Dunshee, Rodolfo Landim não tem ainda definido se assumirá algum cargo na gestão caso a chapa UniFla saia vitoriosa do pleito, que será realizado no dia 9 de dezembro.



Especula-se que o atual presidente possa assumir a função de CEO, se Dunshee vencer.



Sobre o estádio do Flamengo



Dunshee mostra novo esboço do estádio do Flamengo Foto: Raisa Simplicio / GoalBr



Dunshee aproveitou a ocasião para mostrar um novo esboço de como será o estádio próprio do clube, revelando que a capacidade total girará entre 75 e 79 mil lugares.



Já Landim aproveitou a presença dos quase 1.500 convidados para discursar. "Eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente não eleger o Dunshee esse estádio não vai sair", disse o atual presidente do Flamengo.



Tal afirmativa, porém, não se sustenta, uma vez que o próprio edital exige que o Flamengo cumpra com certas determinações sob o risco de ter o terreno desapropriado.



E uma destas determinações é a construção num prazo estipulado, como exposto no Anexo 2, seção 5, que diz:



"O Projeto, a ser apresentado em até 18 (dezoito) meses, contados da data da assinatura do Termo de Promessa de Compra e Venda, e executado em até 36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis na forma da lei, contados do seu licenciamento, deverá ser elaborado preferencialmente em três etapas: Programa de Necessidades, Estimativa de Custo e Cronograma Físico, e Apresentação da Documentação Técnica."



Ou seja, qualquer presidente que assumir o clube para o próximo triênio terá que cumprir com as determinações assinadas no edital.



Área do antigo Gasômetro, ao lado do Terminal Gentileza, onde Flamengo quer construir seu estádio. Foto: Márcia Foletto



A Prefeitura do Rio de Janeiro ainda deve remover uma grande estrutura pertencente à antiga CEG no Gasômetro.



O prefeito Eduardo Paes falou sobre a remoção em suas redes sociais em setembro passado:



"Estão me fazendo defender o Flamengo mais do que eu gostaria: que fique claro que esse não é o custo dessa transferência e quando ela acontecer será de responsabilidade da prefeitura do Rio, que sabe que essa estrutura não pode estar em uma área que já vem recebendo tantos edifícios residenciais. Está em nossos planos há tempos! O Flamengo terá seu estádio novo ali no Gasômetro com toda a qualidade e segurança que a região exige e merece. Ponto final!", confirmou Paes no threads.