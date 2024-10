Novo formato do Jungle Fight promete fortes emoções - (Foto: Divulgação)

Publicado 19/10/2024 10:00

Disputas de cinturão confirmadas para a edição de estreia do Jungle Fight World League, o campeonato mundial da selva, que acontece neste sábado (19/10), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Todos os oito postulantes aos quatro títulos em jogo venceram o duelo contra a balança na sexta-feira e empolgaram o público com encaradas tensas e intimidadoras.



O Sportv 3 e o canal Combate transmitem todas as emoções da primeira edição do Jungle Fight World League ao vivo, a partir das 19h, no horário de Brasília, e a Globo, logo após o programa Altas Horas.



Dos quatro cinturões em disputa, três envolvem confrontos internacionais: Brasil x Equador, Brasil Coreia do Sul e Brasil x Argentina. E um título será disputado entre brasileiros, num confronto Brasília x Bahia.

Na luta principal, o brasiliense Carlos Alexandre Mistoca é o Brasil contra o equatoriano Miguelito Grijalva, valendo o cinturão peso-pena. Antes, a baiana Layze Cerqueira defende a bandeira verde e amarela contra a sul-coreana Jeongyun Choi, pelo cinturão dos galos feminino.No combate que vale o cinturão dos pesos pesados, o atual campeão, o baiano André Monstro, defende o título contra o brasiliense Vinicius Moreira. Já pelo cinturão dos leves, o amazonense Arcangelo Anjo defende as cores verde e amarela diante de Adrian El Rayo Perrone no clássico Brasil x Argentina.Outras duas lutas internacionais valem destaques: pelos pesos-galos, a promessa brasileira Rafael The Violent enfrenta o equatoriano Dario El Chucky na busca de mais um nocaute; enquanto, pelos moscas feminino, Ingrid Guerra é o Brasil no clássico contra a Argentina, representada por Esquer Sofia.Wallid Ismail celebrou mais uma edição do Jungle Fight em Brasília, a segunda no ano de 2024."Estou muito feliz por Brasília ter abraçado o esporte e ter feito da capital federal a capital do MMA, dando oportunidade aos jovens de mudarem suas vidas através do esporte. Sou muito grato aos homens públicos que trabalham incessantemente para isso, como o governador Ibaneis Rocha, o secretário de Esportes Renato Junqueira, o deputado federal Júlio e o deputado distrital Martins", exaltou.Secretário de Esportes de Brasília, Renato Junqueira lembrou o sucesso do último Jungle Fight em Brasília, que colocou mais de 15 mil pessoas no Nilson Nelson. "Tudo o que é bom tem que ser repetido. O Jungle Fight de maio aqui em Brasília foi um sucesso e tenho certeza que amanhã (sábado) será mais ainda. O Jungle Fight é oportunidade, é inclusão social", destacou.O deputado distrital Martins também exaltou o retorno do Jungle Fight à capital federal. "Brasília vai, em breve, deixar São Paulo para trás como a capital do MMA. Estamos nos empenhando ao máximo, dando atenção ao esporte e fomentando a economia através do Jungle Fight. O evento vai lotar de novo amanhã (sábado). Aqui as tribos se reúnem para um show, um espetáculo de inclusão social, um espetáculo de lutas", salientou.E o deputado federal Júlio fez coro aos colegas. "Estou muito feliz por Brasília estar recebendo, mais uma vez, o Jungle Fight, mostrando que somos a capital do esporte e agora do MMA. São Paulo já era. Agora é Brasília! Ninguém segura a gente", avisou.Cinturão 66kg: Carlos Alexandre Mistoca (BRASIL) x Miguelito Grijalva (EQUADOR)Cinturão 61kg: Layze Cerqueira (BRASIL) x Jeongyun Choi (COREIA DO SUL)Cinturão 120kg: André Monstro (BA) x Vinicius Moreira (DF)Cinturão 70kg: Arcângelo Anjo (BRASIL) x Adrian "El Rayo" Perrone (ARGENTINA)61kg: Rafael Nunes (BRASIL) x Dario "El Chucky" Vega (EQUADOR)57kg: Ingrid Guerra (BRASIL) x Esquer Sofia (ARGENTINA)70kg: Lucas Caio (DF) x Denilson Flores (MS)77kg: Junior Cesar Florindo (DF) x Átila Camargo (RN)77kg: Jefferson dos Reis (DF) x Roberto Bizarra (GO)84kg: Guilherme Soares (DF) x Marcelino Carvalho (PA)77kg: Jonas Duarte (DF) x Vambert Medeiros (DF)57kg: Marcone Soares (DF) x Matheus Bueno (GO)84kg: Gabriel Vinicius (DF) x Jamie Souza (DF)