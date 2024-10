Treinos na Ralph Gracie Portugal seguem à todo vapor - (Foto: Reprodução)

Treinos na Ralph Gracie Portugal seguem à todo vapor (Foto: Reprodução)

Publicado 17/10/2024 07:00

Nos dias 2 e 3 de novembro, Coimbra será palco da Eurocup da ISBJJA, evento que vai fechar a primeira edição do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu e, entre as equipes presentes, terá a Ralph Gracie Portugal em peso buscando títulos.



Liderado pelo faixa-preta Amaury Guimarães, o time espera entrar com cerca de 40 atletas na competição e irá atrás das primeiras colocações por equipes no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil) e no geral (juvenil, adulto e master).

"A ideia é entrarmos com muitos atletas, entre kids, adolescentes, adultos e masters. Tendo em vista o nível do campeonato, nós da Ralph Gracie Portugal temos nos dedicado sobremaneira pois queremos estar entre as três melhores no resultado kids e geral", afirmou Amaury, que completou:"Apesar do nosso trabalho não ser focado exclusivamente em competições e sim em melhorar cada vez mais a comunidade em que estamos inseridos através do Jiu-Jitsu, nossos guerreiros estão prontos para lutar a qualquer momento e, particularmente para a Eurocup, nossa escola tem treinado de forma mais direcionada".As inscrições para o evento em solo português estão abertas no site www.isbjja.com, e além de um seminário com o GM Reyson Gracie, ele terá Desafio Brasil x Portugal, Festival Kids, entre outras atrações. E sobre o Circuito, o professor elogiou:"A ideia da ISBJJA de criar um Circuito Ibérico foi fantástica, pois estimulou muito os alunos a se dedicarem ainda mais nos treinos, bem como, certamente fará com que tanto em Portugal como em toda a Península Ibérica o Jiu-Jitsu cresça a cada dia".Por fim, Amaury projetou o futuro da Ralph Gracie Portugal: "O momento da nossa escola é fabuloso, estamos em franco crescimento e acreditamos que cumpriremos com folga nossas metas de 2024 e entraremos em 2025 com objetivos ainda mais arrojados, os quais, serão certamente conquistados, principalmente em função da presença da ISBJJA aqui em Portugal e o lançamento do Circuito Ibérico", encerrou.