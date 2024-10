Luan impressionou em estreia pelo Karate Combat - (Foto: Divulgação)

Publicado 16/10/2024 07:00 | Atualizado 16/10/2024 14:08

Dois minutos. Foi o que precisou Luan Miau para impressionar o Karate Combat em sua estreia na organização, no último fim de semana, em Salt Lake City, nos EUA. A vítima do atleta da CMSystem foi o norte-americano Korey Kuppe.



"Isso aqui é gostoso para c***. Isso aqui é uma delícia. Quero mais! Eu quero mês que vem, estou pronto! Se quiser, pode botar dois para lutar hoje. No sparring eu apanho mais do que aqui", celebrou Miau ainda na arena.



"Não foi suficiente para matar minha vontade de lutar! Estou pronto para outra luta, não importa o dia. Karate Combat, coloquem alguém que realmente queira trocar socos até um cair, Estou pronto para o mês que vem", concluiu.