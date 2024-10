Laysa Silva (à esquerda) vai defender seu cinturão na luta principal do SFT Outubro Rosa VII - (Foto: Divulgação)

Laysa Silva (à esquerda) vai defender seu cinturão na luta principal do SFT Outubro Rosa VII (Foto: Divulgação)

Publicado 14/10/2024 10:00 | Atualizado 14/10/2024 13:32

No dia 26 de outubro, o Clube Atlético Juventus, na Mooca-SP, será palco do SFTOutubro Rosa VII. Com um card 100% feminino, o evento busca ajudar na campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama – e mais recentemente de colo do útero.



Entre os destaques da edição estão três disputas de cinturão, sendo uma de MMA e duas de Xtreme, modalidade que consiste em realizar combates de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão.

Na luta principal, Laysa Silva irá defender seu título peso-mosca de Xtreme contra Beatriz França. Laysa surpreendeu no último SFT Outubro Rosa, quando derrotou a até então dona do cinturão Priscila Vargas após aceitar o duelo com apenas quatro dias de antecedência. Em seguida, tentou se tornar campeã dupla contra Bianca Sattelmayer nos palhas, em abril deste ano, mas acabou superada e agora retorna para se manter no topo da sua categoria. Do outro lado, Beatriz chega embalada por duas boas vitórias na organização e sonha em se tornar campeã dos moscas.No co-main event, Sidy Rocha e Tatiane Predadora vão duelar pelo título peso-galo de MMA, atualmente vago. Aos 47 anos, Sidy retornou às artes marciais mistas no fim do ano passado, após se recuperar de uma séria lesão (relembre aqui), e ao engatar dois triunfos, ganhou a chance de disputar o cinturão. Ela ocupa a 10ª posição no Ranking Nacional de MMA. Uma colocação atrás, em 11º, está Tatiana, 15 anos mais nova e vindo de um grande nocaute em março.Por fim, fechando as disputas de cinturão, Andreine Boeira e Bianca Sattelmayer ficarão frente a frente pelo posto de rainha do peso-palha no Xtreme. Dona do título, Bianca tem incríveis quatro vitórias seguidas no SFT - somando MMA. Ela inicialmente enfrentaria Day Monster, que precisou deixar o confronto e foi substituída pela gaúcha Andreine Boeira - campeã do Attack Fight -, que convocada de última hora, fará sua estreia em busca de entrar para a história do evento.Ainda entre os destaques do evento, Gabriela Ribeiro, campeã peso-galo de Xtreme, fará sua estreia no MMA contra Wana Muniz. A promessa é de trocação: enquanto Wana é dona do nocaute feminino mais rápido da história do Xtreme, Gabriela detém o segundo.Marcado para iniciar às 16h (horário de Brasília), o SFT Outubro Rosa VII terá transmissão completa através de Samsung TV Plus, TLC Channel e Pluto TV, além do card principal em TV aberta na Band a partir das 23h. Já os ingressos para quem quiser acompanhar o show pessoalmente podem ser trocados por produtos de higiene pessoal na entrada do Clube Atlético Juventus.Xtreme cinturão peso-mosca: Laysa Silva x Beatriz FrançaMMA cinturão peso-galo: Sidy Rocha x Tatiana PredadoraXtreme cinturão peso-palha: Andreine Boeira x Bianca SattelmayerMMA peso-palha: Priya Sharma x Monique AdrianeMMA peso-mosca: Geisyele Nascimento x Ruth PereiraMMA peso-galo: Wana Muniz x Gabriela RibeiroMMA peso-palha: Andressa Meg x Naizi CantanhedeXtreme peso-galo: Estefanne Thomazella x Inglidy EmillayXtreme peso-galo: Leticia Orchel x Renata RehulkGrappling peso-casado (65kg): Denise Yoshimuda x Maria India