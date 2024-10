Expectativa é por um grande evento da FJJD-Rio para as crianças - (Foto: @oliveirafotobjj)

Publicado 11/10/2024 07:00

Neste fim de semana, o Clube Municipal, na Tijuca-RJ, será palco do Estadual Rio 2024 da FJJD-Rio, dividido entre juvenil/adulto/master no sábado (12) e kids no domingo (13).



Válido pela 12ª e penúltima etapa do atual Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu - organizado pela CBJJD -, o evento acontece junto ao Dia das Crianças e, por isso, contará com uma surpresa para os pequenos e pequenas.

Trata-se do "mascote Mineirinho", em alusão à marca de refrigerante que há anos vem apoiando o Jiu-Jitsu através do Circuito. Presidente da Confederação, Rogério Gavazza enalteceu o suporte:



"O refrigerante Mineirinho nos possibilita realizar eventos de alto nível, com estrutura diferenciada e premiação com passagens internacionais do infantil ao master, em todas as faixas por 17 anos, totalizando 200 passagens em 2024. Eu não conheço nenhuma outro esporte, principalmente de lutas, que tenha a marca de uma empresa vinculada por tanto tempo. Isso se deve ao trabalho que FJJD-Rio e CBJJD desenvolvem não só dando visibilidade, mas também oportunidades através do ranking, ajudando diversos projetos sociais, uma das prioridades da empresa", afirmou Gavazza, que prosseguiu:



"Mantemos uma relação bem próxima com a direção do Mineirinho sobre nossas ações e quando premiamos atletas de projetos com passagens internacionais, eles ficam muito felizes em poder contribuir com o sonho desses atletas, que na sua maioria pensam em viver do Jiu-Jitsu. E a chance de ir para o exterior com esse prêmio pode ser o pontapé inicial para muitos deles".



Mascote Mineirinho



Após quase duas décadas apoiando a arte suave através do Circuito que leva o seu nome, a marca criou um mascote que tem tudo para ser sucesso entre as crianças. A ação será lançada no Estadual Rio 2024, com o mascote projetado no telão de LED, super banner, etc. Além disso, o campeonato vai contar com disputas com e sem quimono, Festival Kids, Desafio Master Black Belt, Desafio Novos Talentos, entre outras atrações.

Mascote versão masculina (Foto: Divulgação)

Mascote versão feminina (Foto: Divulgação) Expansão do Circuito Mineirinho



Em 2024, a organização da CBJJD decidiu expandir seus trabalhos para o interior do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis com o Circuito Costa Verde e Saquarema com o Circuito Costa do Sol, ambos independentes do Circuito Nacional, mas mantendo a mesma estrutura e premiação, com as passagens internacionais.



Desta forma, foram somadas mais setes passagens para a Eurocup 2025 da ISBJJA, em Portugal, totalizado 17 atletas contemplados. Diante desse cenário, a Confederação segue atuando para alcançar outras regiões do Brasil no ano que vem, junto ao projeto do Circuito Ibérico, com eventos em Portugal e na Espanha.



Em 2024, a organização da CBJJD decidiu expandir seus trabalhos para o interior do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis com o Circuito Costa Verde e Saquarema com o Circuito Costa do Sol, ambos independentes do Circuito Nacional, mas mantendo a mesma estrutura e premiação, com as passagens internacionais.

Desta forma, foram somadas mais setes passagens para a Eurocup 2025 da ISBJJA, em Portugal, totalizado 17 atletas contemplados. Diante desse cenário, a Confederação segue atuando para alcançar outras regiões do Brasil no ano que vem, junto ao projeto do Circuito Ibérico, com eventos em Portugal e na Espanha.

"Nossa meta é levar para a Europa o mesmo formato do Circuito Mineirinho aqui, apresentando uma estrutura e um layout diferenciados, com premiações para os campeões do ranking lutarem no Brasil", encerrou o presidente.