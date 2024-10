Amanda Nunes e Julianna possuem grande rivalidade no MMA - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 10/10/2024 18:00

Ex-campeã peso-galo e peso-pena do UFC, e considerada por muitos como a maior lutadora de todos os tempos do MMA, Amanda Nunes voltou a demonstrar interesse em deixar sua aposentadoria e retornar às artes marciais mistas. Foi o que a própria brasileira sinalizou em uma recente publicação feita em suas redes sociais.



A "Leoa", que se aposentou do MMA em junho do ano passado, publicou um vídeo onde aparece cantando e pedindo para que Dana White, presidente do UFC, ligue para ela. A música cantada por Amanda Nunes foi "Outdoor", do grupo de pagode "Só Pra Contrariar", e tem como um dos trechos: "Telefona, por favor, estou morrendo de saudade".



“Dana White, liga por favor, tô morrendo de saudade. Telefona por favor, tô morrendo de saudade, doida para te ver”, cantou a brasileira, em publicação que rapidamente recebeu diversas curtidas e comentários dos seus fãs, que torcem muito pelo seu retorno ao UFC.