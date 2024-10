Alex Poatan segue como campeão meio-pesado do UFC - (Foto: Reprodução)

Alex Poatan segue como campeão meio-pesado do UFC(Foto: Reprodução)

Publicado 09/10/2024 10:00

Alex Poatan voltou a impressionar o mundo no último fim semana, pelo UFC 307, quando castigou Khalil Rountree Jr., e manteve o cinturão dos meio-pesados. Essa foi a terceira defesa de título do campeão em 175 dias - um recorde dentro do Ultimate - e agora os fãs estão ansiosos para saber o próximo do brasileiro dentro da franquia.



Já há alguns meses, Poatan pediu para lutar nos pesados em busca de um terceiro cinturão inédito - o que seria mais uma marca histórica na franquia. No entanto, o paulista também já sinalizou que toparia descer para enfrentar Dricus Du Plessis, campeão dos médios.