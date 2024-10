GM Reyson Gracie vai liderar seminário encerrando o primeiro dia da Eurocup - (Foto: Reprodução)

Publicado 08/10/2024 09:00 | Atualizado 08/10/2024 20:23

Nos dias 2 e 3 de outubro, o Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra, Portugal, será palco da Eurocup 2024, principal campeonato da ISBJJA no ano e que encerrará a primeira edição do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu.



Fechando o sábado (2), no próprio local do campeonato, a partir das 18h (horário local), o GM Reyson Gracie vai liderar um super seminário para os atletas inscritos até o dia 11 de outubro - com a data podendo ser prorrogada.