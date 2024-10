Poatan castigou Rountree no UFC 307 e manteve o cinturão dos meio-pesados - (Foto: Reprodução)

Publicado 08/10/2024 12:00 | Atualizado 08/10/2024 20:31

Visto com muita desconfiança por parte dos fãs e especialistas, Khalil Rountree Jr. mostrou que era um desafiante capaz de encarar Alex Poatan, no main event do UFC 307, na noite de sábado (5). O americano foi melhor nos dos primeiros rounds contra o campeão, onde até chegou a conectar um golpe no contra-ataque que resultou em um flashdown.



Mas com o decorrer da luta, Poatan foi crescendo e assumindo o controle da disputa. O brasileiro, na quarta parcial, tomou conta de vez do confronto e passou a castigar o rosto de Rountree com jabs e combinações de golpes no corpo.



Poatan confirmou a vitória por nocaute técnico após Rountree cair sem condições de seguir na disputa. Já neste momento dava para notar que o desafiante estava bastante machucado. No entanto, após o confronto, uma imagem do rosto de "War Horse" chocou os fãs nas redes sociais.



O americano teve um vasto sangramento no nariz, além de um corte profundo no supercílio direito. Rountree não tinha condições de abrir o olho por conta do inchaço na região.



Confira abaixo a foto do rosto de Rountree desformado:

Rountree ficou com o rosto castigado (Foto: Reprodução)