Anderson tem o objetivo de mudar vidas através do projeto social (Foto: Reprodução)

Publicado 07/10/2024 09:00 | Atualizado 08/10/2024 16:56

Penúltima e 12ª etapa do atual Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, organizado pela CBJJD, o Estadual Rio – Gi & No-Gi - ocorre no próximo fim de semana, dias 12 e 13 de outubro, no Clube Municipal da Tijuca, Rio de Janeiro, com grande expectativa.



Dividido entre juvenil/adulto/master no sábado (12) e kids no domingo (13), o evento da FJJD-Rio terá, além de disputas com e sem quimono, Festival Kids, Desafio Master Black Belt, Desafio Novos Talentos, entre outras atrações.