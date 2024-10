Aldo, aos 38 anos, quer voltar ao topo do UFC e terá novo desafio neste sábado - (Foto: Reprodução)

Aldo, aos 38 anos, quer voltar ao topo do UFC e terá novo desafio neste sábado (Foto: Reprodução)

Publicado 04/10/2024 12:45

Após ficar quase dois afastado do MMA, José Aldo retornou ao octógono em maio deste ano, quando teve uma atuação dominante contra Jonathan Martinez. O que era apontado como uma luta de despedida do "Campeão do Povo", acendeu ainda mais a chama para voltar ao topo do Ultimate.



No próximo sábado (5), Aldo vai encarar Mario Bautista em duelo válido pelos galos no UFC 307, em Salt Lake City (EUA). Durante entrevista ao canal do UFC Brasil, no YouTube, o ex-campeão comentou quais são os planos para este retorno.



“Eu voltei para ser campeão. A chama ainda está muito acesa dentro de mim e a partir do momento que eu voltei, foi por causa disso. Eu não me via mais lutando MMA naquela época quando eu parei. Depois disso, aconteceram algumas coisas comigo e eu pude ver de novo aquela chama", projetou Aldo aos 38 anos.