Botafogo Judô vive grande fase - (Foto: Reprodução)

Botafogo Judô vive grande fase(Foto: Reprodução)

Publicado 01/10/2024 08:00

Os veteranos do Botafogo Judô deram um show no Campeonato Estadual por Equipes do Rio de Janeiro, realizado neste fim de semana, no tradicional ginásio do Olaria Atlético Clube, na Zona Norte carioca. Após duas lutas, eles subiram ao lugar mais alto do pódio para receber a medalha de ouro.



Além dos veteranos, atletas de outras divisões também conquistaram resultados positivos e medalhas: o sub-13 masculino ficou com a prata; sub-13 feminino, sub-18 masculino e feminino, sub-21 masculino e feminino e o sênior mista ficaram com a medalha de bronze na competição.