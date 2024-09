Carlos Prates (à esquerda) brilhou no SFT até chegar no UFC - (Foto: Divulgação)

Carlos Prates (à esquerda) brilhou no SFT até chegar no UFC (Foto: Divulgação)

Publicado 30/09/2024 08:00 | Atualizado 30/09/2024 13:39

Vivendo grande fase no UFC, com três vitórias por nocaute em três lutas, Carlos Prates é um nome de destaque na divisão dos meio-médios. Porém, antes de brilhar no maior palco do MMA mundial, o brasileiro se destacou em outro grande evento: o SFT.



Presente na primeira edição do SFT, em 2013, Prates virou estrela na organização ao faturar dois cinturões: de MMA e do Xtreme - modalidade que consiste em realizar disputas de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão.

Com o jogo em pé como ponto forte, Carlos Prates relembrou com carinho seu período como campeão duplo do SFT: "É um evento que abriu as portas pra mim quando eu voltei a morar no Brasil, que eu adorava lutar, além de ser o maior do Brasil. E lutar Xtreme, acabou acontecendo... Eu já tinha muitas lutas de Muay Thai e Kickboxing no currículo, minha ideia era lutar MMA, mas entre alguns problemas surgiram as chances e fui lutando até faturar o cinturão", disse o paulista, que completou:"É uma modalidade que me atrai principalmente pela parte em pé. Eu sempre gostei da trocação pura, é o meu forte e no Xtreme eu conseguia demonstrar esse talento. Com certeza é um diferencial do SFT".Exclusividade do SFT, o Xtreme atrai cada vez mais fãs e segue crescendo. E além de Carlos Prates, conta com vários outros casos de sucesso como André Mascote, por exemplo, também lutador do UFC atualmente e invicto no MMA.PESO-PALHA: Bianca Sattelmayer (SP)PESO-MOSCA: Laysa da Silva (SP)PESO-GALO: Gabriela Ribeiro (SP)PESO-GALO: Carlos Sátiro (SP)PESO-PENA: Thiago Tiwi (SE)PESO-LEVE: Dengue Silva (SP)PESO-MEIO-MÉDIO: João Carvoeiro (RJ)PESO-MÉDIO: Marcos Black-Diamond (SP)