Anderson lidera equipe e projeto social de Jiu-Jitsu em Portugal - (Foto: Reprodução)

Anderson lidera equipe e projeto social de Jiu-Jitsu em Portugal (Foto: Reprodução)

Publicado 26/09/2024 08:00 | Atualizado 26/09/2024 11:57

Há cinco anos morando em Coimbra, Portugal, Anderson Alves lidera a sua própria equipe, porém, destaca-se também por outro trabalho: o Jiu-Jitsu Para Todos, um projeto social que tem apoio da igreja Casa do Leão e visa compartilhar os ensinamentos positivos da arte suave.



Natural do Rio de Janeiro, Anderson começou no Jiu-Jitsu em 2001, também através de um projeto social: "Me apaixonei pelo esporte de cara. Tenho 36 anos, 15 de Jiu-Jitsu e gosto de sempre estar nas competições com os meus atletas. Hoje temos vários competidores, cerca de 80% deles gostam de competir".