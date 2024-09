Crianças deram um show à parte no evento - (Foto: @joao.sfotos)

Crianças deram um show à parte no evento (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 24/09/2024 07:30 | Atualizado 24/09/2024 19:57

Realizada no último fim de semana, dias 21 e 22 de setembro, em Muriaé-MG, a quinta etapa do Campeonato Mineiro deJiu-Jitsu2024 da LMJJ correspondeu às expectativas e, além de grandes duelos com e sem quimono, contou com cinco superlutas que levantaram o público presente.



Entre as equipes, a campeã geral foi a Absolute Squad BJJ, mantendo a boa fase. Na segunda posição veio o CT Thomaz Abreu, com o Brow Team em terceiro. EJJ Douglas Fernandes e Guigo JJ completaram o Top 5, respectivamente.



Com peso 1,5 no ranking e quase R$ 7.000,00 distribuídos em premiações, o evento também consagrou nas superlutas os faixas-preta Luan Zanon (AZE Brothers EJJ), Augusto Sechi (Six For Jiu-Jitsu), Tadeu Mendes (Rockys JJ), Rafael China (Brow Team) e Rafael Simões (Carlson Gracie Team).



"Foi um prazer disputar essa etapa do Campeonato Mineiro 2024, um evento que cresce a cada dia mais. Foi uma luta dura, me preparei dois meses para ela, mas a graças a Deus deu tudo certo. Vamos para a próxima", celebrou Luan, que derrotou Fábio Mello por pontos.



"Meu oponente é um adversário duríssimo e gostaria de agradecer novamente a oportunidade de representar a minha equipe na LMJJ. Sempre que tiver um convite, estarei presente", completou Augusto, que superou Bruno Souza por finalização.



Ainda pela quinta etapa, outra atração foi o Desafio Kids, que reuniu diversas promessas do Jiu-Jitsu em combates animados com meninos e meninas. Presidente da LMJJ, Thalles Moreira comemorou mais um evento com sucesso: "Foi incrível! Lançamos um novo sistema totalmente online e inovador, sendo a federação pioneira no estado de Minas Gerais. Tivemos também um número recorde de crianças inscritas, e no Festival Kids, além das medalhas, entregamos uma sacolinha surpresa para elas e cinturão no desafio para atletas de 8 e 9 anos. Dividido em dois dias, o evento gerou mais tranquilidade para todos os participantes".



A sequência do calendário, vale citar, ocorrerá nos dias 16 e 17 de novembro, quando Juiz de Fora receberá a sexta e última etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024. Ao fim da temporada, serão premiados, através do ranking, os atletas que receberão passagens para o Mundial da IBJJF e o Pan Kids, ambos em 2025, nos Estados Unidos.