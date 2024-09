Associação Fábio Santos quer fazer bonito na Eurocup e Eurocup Kids - (Foto: Reprodução)

Publicado 23/09/2024 10:00 | Atualizado 23/09/2024 18:11

Cada vez mais perto, a Euroup da ISBJJA vai agitar Coimbra, em Portugal, nos dias 2 e 3 de novembro, com várias equipes já se mobilizando de olho na competição que promete lutas de alto nível e fortes emoções.



Com inscrições abertas no sitewww.isbjja.com, o evento vai fechar o Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu e, entre os times presentes, terá a Associação Fábio Santos.



Líder da Associação, o faixa-preta Fábio Santos projetou o campeonato: "A preparação tem sido da melhor maneira possível, com nossos atletas focados em conquistar bons resultados. Devemos entrar com cerca de 25 atletas e o objetivo principal é pegar uma boa classificação por equipes no kids".