Tradicional equipe de Jiu-Jitsu, CheckMat estará em ação na Eurocup 2024 - (Foto: Reprodução)

Tradicional equipe de Jiu-Jitsu, CheckMat estará em ação na Eurocup 2024 (Foto: Reprodução)

Publicado 20/09/2024 08:00 | Atualizado 20/09/2024 10:59

Responsável pela primeira filial da CheckMat - uma das maiores equipes de Jiu-Jitsu do mundo - em Portugal, o faixa-preta Carlinho Santos é mais um grande nome que estará presente liderando o seu time na Eurocup da ISBJJA, marcada para os dias 2 e 3 de novembro, em Coimbra (POR).



Natural de São Paulo, mas desde 2017 em Portugal, Carlinho começou na arte suave para emagrecer, perdeu mais de 30kg e, desde então, adotou de vez o estilo de vida. Hoje, compartilha, além de técnicas, os ensinamentos que aprendeu ao longo da sua trajetória.



"Cheguei aqui a princípio para dar aulas em uma academia de Muay Thai muito conhecida na cidade e depois concretizei a primeira CheckMat registrada em Portugal sob a supervisão do meu mestre Juninho Crivelari e do Leozinho Vieira. Na época éramos 6 atletas, hoje somos mais de 55 e seguimos crescendo", disse o faixa-preta.