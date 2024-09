Jon Jones é considerado um dos maiores da história do MMA - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 18/09/2024 10:30

Agora oficialmente confirmada para acontecer em novembro, no UFC 309, a luta entre Jon Jones e Stipe Miocic deve marcar, de fato, a despedida do atual campeão linear dos pesados do MMA. Presente no histórico card do UFC 306, realizado no último sábado (14), "Bones" voltou a deixar isso bem claro ao ser questionado sobre o seu futuro nas artes marciais mistas.

Em entrevista ao podcast "Clocked N'Loaded", Jon Jones foi perguntado se continuará defendendo seu cinturão peso-pesado após o duelo contra Stipe Miocic no UFC 309, e de forma bem direta, o americano afirmou que não pretende seguir lutando.

"Será a última vez. Mais do que provável. Sim... (Será) Minha última vez", afirmou Jones, que atualmente está com 37 anos de idade e luta profissionalmente no MMA desde 2008.

Jon Jones contabiliza 27 vitórias, uma derrota e uma luta sem resultado em sua carreira no MMA profissional. Atual campeão linear peso-pesado do Ultimate, o americano fez a sua última luta em março de 2023, na luta principal do UFC 285, quando derrotou Ciryl Gane por finalização ainda no primeiro round e conquistou o título da divisão até 120kg.