Caio Ferreira é um dos responsáveis pela Gracie Barra Weston, onde dá aulas (Foto: Reprodução)

Publicado 17/09/2024 08:00

Nascido e criado na Freguesia, no Rio de Janeiro, Caio Ferreira é mais um atleta que viu o Jiu-Jitsu mudar - e se tornar - sua vida. Hoje aos 30 anos, o carioca deixou o Brasil para morar nos Estados Unidos e, atuando como competidor e professor, segue em busca dos seus sonhos.



Faixa-preta da renomada equipe Gracie Barra, Caio começou no Jiu-Jitsu aos 14 anos, por influência de um tio. Desde então, não parou mais de competir, conquistando títulos importantes e consolidando o seu nome, dentro e fora dos tatames.



Aos 16 anos, já como faixa-azul, passou a atuar como instrutor, posteriormente se tornando faixa-preta e professor. E depois de se destacar no Brasil, lutou em países como Portugal, Holanda, Espanha e Emirados Árabes Unidos - onde passou uma temporada - até chegar aos EUA.



"Cheguei em Miami no ano passado e, em março deste ano, saiu a minha autorização de trabalho e eu comecei a dar aulas na academia Gracie Barra Weston e competir. Nesse período a academia cresceu bastante, passou de 40 para quase 200 alunos, de todas as idades", comentou Caio Ferreira, que continuou:



"Nosso grande objetivo é fazer o bem para a comunidade, ensinar Jiu-Jitsu, que é a luta mais completa do mundo, questões como autoconfiança, resiliência, respeito ao próximo, coisas importantes que você usa não só no esporte, mas na vida".