Irene Aldana sofreu estrago no rosto (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/09/2024 10:00

Em ação no card preliminar do UFC 306, realizado no último sábado (14), em Las Vegas (EUA), Norma Dumont teve um dos grandes desempenhos da sua carreira e, após uma atuação dominante ao longo dos três rounds, derrotou a experiente Irene Aldana na decisão unânime dos jurados.

Além da grande vitória de Norma Dumont, o chamou a atenção de todos foi o "estrago" que os golpes aplicados pela brasileira ao longo da luta causaram em Irene Aldana. A mexicana terminou o combate com um corte profundo na altura da testa e outros ferimentos no nariz e também no rosto.



O corte na testa, por sua vez, foi muito grande e profundo, o que demandou um cuidado maior por parte da equipe médica do UFC. Após o UFC 306, foram divulgadas imagens fortes do ferimento e Irene Aldana precisou levar alguns pontos na região afetada.



Confira abaixo! ATENÇÃO: IMAGEM FORTE

Irene Aldana (Foto: Reprodução/UFC)