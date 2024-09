Equipe deu show no Amazon Abu Dhabi de Jiu-Jitsu - (Foto reprodução)

Equipe deu show no Amazon Abu Dhabi de Jiu-Jitsu (Foto reprodução)

Publicado 13/09/2024 08:00 | Atualizado 13/09/2024 11:23

No último domingo (8), Manaus (AM), celeiro de importantes nomes das lutas, recebeu dois grandes eventos: o Amazonas Grand Slam de Luta Livre Esportiva e o Amazon Abu Dhabi de Jiu-Jitsu. Em comum, as duas competições contaram com títulos do Studio MasterFrigo / White House Jiu-Jitsu School, referência na formação de jovens talentos.



Pela manhã, no ginásio da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o show ficou por conta de Éder da Silva Cabral Filho, Hewerson Ulisses Marques Peixoto (Netola), João Pedro Macedo Martins, Murilo Diamante, Pietro Simioni Baseggio e Rhyan Taylor Monteiro de Souza, campeões em suas respectivas categorias no Amazonas Grand Slam de Luta Livre Esportiva.

Já à noite, foi a vez do Amazon Abu Dhabi de Jiu-Jitsu agitar o Vasco Vasques com vitórias de Renan Lima sobre Pedro Chagas por finalização; Davi Diogo contra José Felipe com uma das finalizações mais bonitas do evento de superlutas; e por fim, Éder Cabral e Pietro Baseggio, que já haviam vencido mais cedo, voltaram a brilhar diante de Marcos Vinícius Savio Leon, respectivamente.



"Gostaria de destacar o grande nível de preparação física e mental do Éder e do Pietro para competirem em dois eventos no mesmo dia, triunfando em ambos. E no geral, foi um dia incrível para todos os nossos atletas, que demonstraram foco e muita dedicação", exaltou Diogo Dutra, um dos líderes da White House Jiu-Jitsu School.



"Gostaria de destacar o grande nível de preparação física e mental do Éder e do Pietro para competirem em dois eventos no mesmo dia, triunfando em ambos. E no geral, foi um dia incrível para todos os nossos atletas, que demonstraram foco e muita dedicação", exaltou Diogo Dutra, um dos líderes da White House Jiu-Jitsu School.



"Essas vitórias são frutos do esforço diário e muito espírito de equipe. Assim é a White House, mostrando que o trabalho duro sempre traz bons resultados. Parabéns a todos os atletas", completou o professor Alcenor Alves.

Pietro (ao centro) vive grande fase representando a White House Jiu-Jitsu School (Foto: Reprodução)

Fruto da união entre Studio Master Frigo e White House Jiu-Jitsu School, a equipe segue somando ótimos resultados em 2024. E entre os destaques está o faixa-amarela junior 1 Pietro Baseggio, considerado os uma promessa do Jiu-Jitsu.



Fruto da união entre Studio Master Frigo e White House Jiu-Jitsu School, a equipe segue somando ótimos resultados em 2024. E entre os destaques está o faixa-amarela junior 1 Pietro Baseggio, considerado os uma promessa do Jiu-Jitsu.



"Nós sentimos um imenso orgulho do nosso filho Pietro pela sua determinação e garra. Cada conquista reflete sua dedicação e coragem em enfrentar os desafios que surgem. Ver o seu esforço constante me enche de alegria, assim como o Jacson, seu pai. Estamos muito felizes por testemunhar suas vitórias e crescimento pessoal", encerrou Gessandra, mãe do jovem atleta.