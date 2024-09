Rafael Carino fez um balanço do primeiro mês do Dojo Recuperação - (Foto: Flashsport)

Rafael Carino fez um balanço do primeiro mês do Dojo Recuperação (Foto: Flashsport)

Publicado 11/09/2024 09:00 | Atualizado 11/09/2024 13:49

No último dia 13 de agosto, a Clínica da Gávea – Grupo VIV Saúde Mental e Emocional –, no Rio de Janeiro, inaugurou o Dojo Recuperação, projeto de Jiu-Jitsu terapêutico liderado pelo faixa-preta Rafael Carino.



Com alta expectativa, o projeto correspondeu e já atendeu cerca de 70 alunos, que se aproveitaram dos benefícios das artes marciais para superar a dependência química neste primeiro mês.



"O balanço do primeiro mês é super positivo. Na segunda semana a gente concluiu a segunda etapa do projeto, com o Jiu-Jitsu terapêutico no Hospital Dia D, não só na internação, mas com diversos pacientes praticantes", disse Rafael.



Apesar do saldo, os desafios são muitos. Porém, para Rafael Carino, faixa-preta 6º grau, formado em Educação Física e terapeuta em dependência química, nada é mais gratificante do que fazer a diferença na vida das pessoas.