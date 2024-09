Prefeito do Rio de Janeiro, Paes assinou carta de compromisso com as artes marciais - (Foto: Dai Bueno)

Prefeito do Rio de Janeiro, Paes assinou carta de compromisso com as artes marciais (Foto: Dai Bueno)

Publicado 11/09/2024 08:00 | Atualizado 11/09/2024 09:12

Na última segunda-feira, dia 9 de setembro, o tradicional Clube Municipal, na Tijuca-RJ, recebeu um importante encontro em prol das artes marciais. Nele, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, assinou um termo de compromisso com os esportes de combate abordando diversos tópicos de crescimento.



Entre eles, Paes concordou com: bolsa-atleta exclusiva para as artes marciais; abertura de concurso público; ampliação do projeto Escola de Lutas; sede unificada das Federações de Lutas e Artes Marciais do RJ, criação da Arena Oss e de uma Subsecretaria de artes marciais.

Além do prefeito, estiveram presentes outros nomes importantes, casos de Fabrício Xavier, presidente do SINDILUTAS, e sua diretoria, Guilherme Sheleder, atual secretário de Esportes e Lazer do Município, Pedro Paulo, deputado federal pelo Rio, além do vereador Marcelo Arar, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Artes Marciais.



Diversos representantes do mundo das lutas também marcaram presença, e o prefeito Eduardo Paes exaltou o momento: "Estamos aqui assinando uma carta, assumindo um compromisso com as artes marciais, de criar uma Subsecretaria, a Arena Oss - usando a Vila Olímpica para as artes marciais -, fazer um concurso publico e cada vez ampliar esse leque, que ainda conta com a Escola de Luta, bolsa-atleta, entre outros projetos. O apoio dessa comunidade é fundamental para fazermos a diferença".

Presidente do SINDILUTAS e também um dos responsáveis pelo Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais, um sucesso no Rio de Janeiro, Fabrício Xavier completou: "A Arena Oss será voltada para o desenvolvimento dos esportes e das artes marciais. Sempre foi um sonho aqui na nossa cidade, vai ser um saldo para a nossa modalidade e acompanhando diversos outros avanços".



As artes marciais, vale lembrar, desempenham um papel fundamental na sociedade, oferecendo uma forma de disciplina, autodefesa e fortalecimento físico e mental para pessoas de todas as idades. Junto a isso, elas proporcionam um ambiente seguro para jovens em comunidades carentes, afastando-os de influências negativas e os inserindo em atividades que promovem saúde e bem-estar.



Pontos da carta de compromisso:



1) Abertura de concurso público;



2) Bolsa-atleta voltada exclusivamente para artes marciais;



3) Ampliação do projeto sócio desportivo Escola de Lutas;



4) Sede unificada das Federações de Lutas e Artes Marciais do Rio de Janeiro;



5) Arena Oss (espaço voltado exclusivamente para treinamento e competições);



Presidente do SINDILUTAS e também um dos responsáveis pelo Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais, um sucesso no Rio de Janeiro, Fabrício Xavier completou: "A Arena Oss será voltada para o desenvolvimento dos esportes e das artes marciais. Sempre foi um sonho aqui na nossa cidade, vai ser um saldo para a nossa modalidade e acompanhando diversos outros avanços".

As artes marciais, vale lembrar, desempenham um papel fundamental na sociedade, oferecendo uma forma de disciplina, autodefesa e fortalecimento físico e mental para pessoas de todas as idades. Junto a isso, elas proporcionam um ambiente seguro para jovens em comunidades carentes, afastando-os de influências negativas e os inserindo em atividades que promovem saúde e bem-estar.

1) Abertura de concurso público;

2) Bolsa-atleta voltada exclusivamente para artes marciais;

3) Ampliação do projeto sócio desportivo Escola de Lutas;

4) Sede unificada das Federações de Lutas e Artes Marciais do Rio de Janeiro;

5) Arena Oss (espaço voltado exclusivamente para treinamento e competições);

6) Criação de uma Subsecretaria de Artes Marciais.