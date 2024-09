Wish Roll vai em busca de títulos na Eurocup - (Foto: Reprodução)

Publicado 08/09/2024

Bronze na disputa por equipes kids - além de quarto lugar no juvenil / adulto / master - do Coimbra International Cup, realizado em maio deste ano, a Wish Roll seguiu somando bons resultados e, nos dias 2 e 3 de novembro, voltará à ação na Eurocup da ISBJJA, em Coimbra, Portugal.



O evento será a última etapa do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, uma novidade desta temporada, e por isso mesmo vai fechar o ranking. Um dos responsáveis pela Wish Roll, destaque na Europa, Alexsandro Almeida, o "Leko", projetou a Eurocup.

"A gente já lançou o campeonato no grupo do Whatsapp da academia, muitos mostraram interesse e queremos ir com a mesma força do Europeu 2023 e do Coimbra International Cup. Vamos buscar o título kids por equipes e dar trabalho no geral", analisou o faixa-preta brasileiro, que completou:"Vi com bons olhos (a chegada do Circuito Ibérico). Além da boa estrutura, nosso time tem muitos atletas em condição de buscar o topo do ranking e, consequentemente, a premiação".Projetando mais de 30 atletas em ação na Eurocup, Leko ainda comentou o momento da Wish Roll na temporada: "A equipe vem de bons resultados, crescendo a cada dia. Só na sede temos mais de 200 atletas e pretendemos seguir nessa levada. Queremos terminar 2024 focados em algumas competições e, no ano que vem, vir ainda mais forte, com um melhor planejamento", encerrou.Último evento do primeiro Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, a Eurocup vai fechar a temporada da ISBJJA. As inscrições para o campeonato estão abertas no sitewww.isbjja.com e, além dos tradicionais duelos Gi & No-Gi, ele contará com o Desafio Brasil x Portugal e outras atrações.