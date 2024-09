Islam Makhachev, astro do russo do Ultimate - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 06/09/2024 11:00

Em mais de 30 anos de história, o UFC se mostrou sempre rigoroso quando o assunto é o sistema antidoping da organização. A franquia americana já suspendeu grandes nomes de seu plantel ao longo dos anos, como Anderson Silva, Jon Jones, Nick Diaz, entre outros lutadores que testaram positivo para as mais diversas substâncias proibidas.

Mesmo com todo o "rigor", há quem aponte que o UFC não teste com afinco todos os atletas da organização, principalmente os que moram longe dos Estados Unidos, como é o caso dos lutadores que residem na Rússia. Esse tema foi discutido pelos irmãos Johnny Walker e Valter Walker, que em entrevista ao canal "Laerte Viana na Área - MMA" no YouTube, divergiram opiniões. Enquanto Valter, que atualmente mora na Rússia, defendeu que os atletas do Ultimate são realmente testados, Johnny acredita que haja uma proteção dos agentes locais aos lutadores russos."A Rússia foi banida das Olimpíadas por doping, porque estavam dando anabolizantes para atletas. Se tem um lutador do UFC que mora no Daguestão, os agentes que vão testá-los são fãs deles, pedem para tirar foto. O cara vai até 'mijar' para o lutador. Quando era a USADA, eles contratavam agentes na Rússia para testar os caras, era 'terceirizada'. Americano não testas russos, russos testam russos. Eles têm o poder para mandar qualquer urina e sangue que eles quiserem. Eu fui testado mais de 100 vezes e nunca falhei", declarou Johnny Walker.Imediatamente, Valter rebateu a declaração do irmão e discordou de sua afirmação: "Você está mentindo. Os atletas que lutam no UFC não tomam anabolizantes. Eu moro aqui, os agentes que testam não tem essa de 'aliviar' o antidoping. Os caras vêm na minha casa de duas em duas semanas para me testar. Acontece que as qualidades das coisas aqui são boas. Os caras aqui entendem e tem coisas que não pegam no doping".Vale lembrar que, em outubro de 2023, o UFC anunciou que não renovaria o vínculo com a USADA. A parceria entre as empresas terminou no último mês de dezembro. A agência foi a responsável pelo controle de substâncias proibidas dentro da organização desde o ano de 2015. Desde 2024, a Drug Free Sports International (DFSI) se tornou o novo órgão fiscalizador oficial do UFC.