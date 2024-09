Dana White comparou MMA e Futebol - (Foto: Reprodução)

Dana White comparou MMA e Futebol (Foto: Reprodução)

Publicado 04/09/2024 09:15

Quando assumiu a presidência do UFC no começo dos anos 2000, Dana White teve um longo caminho para profissionalizar um esporte que era marginalizado pela mídia e o público de modo geral. Cerca de 20 anos depois, a companhia é uma das organizações esportivas mais bem-sucedidas do mundo.



Quando Rorion Gracie vendeu o UFC em 2001 para os irmãos Fertitta, a companhia valia "apenas" US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,2 milhões, na cotação atual). Hoje em dia, a franquia tem valor estimado em mais de US$ 12 bilhões (67,3 bilhões de reais), com lutadores de todos os continentes e expansão global da marca.