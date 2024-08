ArtSuave / Carlos Cobrinha BJJ está focada no Eurocup Jiu-Jitsu Championship - (Foto: Reprodução)

Publicado 31/08/2024 11:00

Fechando a primeira edição do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, organizado por ISBJJA com o apoio da CBJJD, Coimbra, em Portugal, receberá nos dias 2 e 3 de novembro a Eurocup 2024, repleta de atrações.



A expectativa é por um evento histórico, com grandes equipes em ação, entre elas a ArtSuave / Carlos Cobrinha BJJ, liderada pelo faixa-preta brasileiro Carlos Eduardo “Cobrinha”, que projetou o Eurocup:



"Nesse final de temporada a equipe tem algumas competições importantes que estamos nos preparando e a Eurocup é uma delas. A ideia é entrar com muitas crianças, alguns adultos e masters, fazendo pontos importantes. No último evento em Coimbra entramos com 20 atletas, ficamos no Top 5 do kids, e agora nosso objetivo é estar entre as cinco primeiras no kids de novo, além de ir bem no master", analisou.