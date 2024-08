Jake Paul e Mike Tyson vão se enfrentar em duelo de Boxe que vai acontecer em novembro - (Foto: Reprodução/Instagram)

Jake Paul e Mike Tyson vão se enfrentar em duelo de Boxe que vai acontecer em novembro (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 29/08/2024 10:00

Desde que foi anunciada - e posteriormente remarcada para novembro - a luta de Boxe entre Mike Tyson e Jake Paul vem gerando polêmica e diversas opiniões entre fãs e especialistas em artes marciais. Uma grande quantidade de pessoas considera que o duelo não deveria ser realizado, tendo em vista a grande diferença de idade - cerca de 30 anos - entre a lenda da nobre arte e o pugilista e Youtuber norte-americano.

No entanto, de acordo com Joe Rogan, as chances de Mike Tyson superar Jake Paul são reais. Em seu podcast, o comentarista oficial do UFC opinou que, por mais que esteja atualmente com 58 anos, o "Iron Mike" ainda pode representar perigo aos seus oponentes por conta do seu alto poder de nocaute. Joe também aproveitou para exaltar Jake e reforçar que o combate entre eles "faz sentido"."58 é 58, não importa o que você esteja tomando e o que estejam fazendo por você. Mas o Mike Tyson, aos 58 anos, é um tipo diferente de ser humano. Ele ainda pode jogar sua cabeça para outra dimensão se conseguir te acertar. A questão é: Tyson pode acertar um cara de 28 anos que está no auge de sua carreira, que está vencendo lutas de Boxe legítimas?Ele venceu ex-campeões do UFC, teve aquela luta muito boa com Tommy Fury, que é um boxeador legítimo. Ele acabou de vencer (Mike) Perry, que era campeão no Boxe sem luvas. Ele é um lutador de verdade", analisou Joe Rogan.Aos 58 anos, Mike Tyson é considerado por muitos como um dos maiores de todos os tempos da história do Boxe. A última apresentação de “Iron Mike” aconteceu em 2020, quando fez uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. Já Jake Paul tem se notabilizado por enfrentar veteranos do MMA na nobre arte. O influenciador, de 27 anos, acumula vitórias sobre nomes como Anderson Silva, Tyron Woodley (duas vezes), Nate Diaz, Ben Askren e Mike Perry.