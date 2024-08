Circuito Nacional Mineirinho chega à reta final da temporada com grandes eventos - (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 28/08/2024 12:00 | Atualizado 28/08/2024 17:07

No último fim de semana, dias 24 e 25 de agosto, a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, foi palco de dois grandes eventos válidos pela 11ª etapa do atual Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, o Rio Winter National Open e Brasileiro Master da CBJJD.



Entre as equipes, a Double Five foi campeã no juvenil/adulto, seguida pela Nova União em segundo e a Geração UPP em terceiro. GFTeam e R1NG BJJ completaram o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), o título ficou com a Nova União, à frente de R1NG BJJ, Double Five, Ares Gavazza BJJ e Geração UPP, respectivamente. Por fim, no master, separado desta vez, o topo foi da Fábrica de Monstro BJJ, com X-Fighting JJ (prata) e Double Five (bronze) completando o pódio, enquanto Ares Gavazza BJJ e Cesar Maillet Team vieram na sequência.