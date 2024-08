Caio Borralho superou Jared Cannonier na luta principal do UFC Vegas 96 - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 26/08/2024 09:00

Antes mesmo do UFC Vegas 96, Caio Borralho já havia mandado o recado: seu desempenho contra Jared Cannonier indicaria que ele chegou para ser campeão da divisão peso-médio. Dito e feito. Neste sábado (24), fazendo a luta principal do evento, o brasileiro teve uma atuação espetacular e, depois de uma verdadeira batalha de cinco rounds, derrotou o americano na decisão unânime dos jurados. Com o resultado, o lutador do Maranhão deve chegar ao Top 5 da categoria e ficar ainda mais próximo de uma futura disputa de cinturão nos 84kg.



Além de Caio Borralho, outros três brasileiros entraram em ação no UFC Vegas 96. No co-main event, Tabatha Ricci teve bom desempenho e superou a experiente Angela Hill. No card principal, Mairon Santos deu show, nocauteou Kaan Ofli e, além de faturar o título do TUF 32, garantiu um contrato com o UFC. Já no card preliminar, Josiane Nunes acabou sendo superada por Jacqueline Cavalcanti na decisão dividida.

A luta principal do UFC Vegas 96 começou de forma estudada. Caio Borralho apostou em alguns chutes baixos, enquanto Jared Cannonier tentava encurtar a distância. Na reta final do primeiro round, o brasileiro passou a pressionar o americano contra a grade. O americano iniciou o segundo assalto conectando bons golpes de direita e, aos poucos, foi tentando encurralar o maranhense. Sem se intimidar, Borralho foi circulando pelo octógono e chegou a aplicar bons jabs sobre o adversário.A terceira parcial se mostrou muito parelha entre os atletas nos primeiros minutos. Com os jabs e chutes na panturrilha, Caio Borralho cresceu de produção e, com boas combinações de jabs e diretos, quase conseguiu o nocaute sobre Cannonier. Esbanjando confiança, o brasileiro continuou apostando bastante em seus jabs e diretos, enquanto Jared Canonnier respondia com bons cruzados de direita, o que deixou o duelo eletrizante e equilibrado.Borralho começou o quinto e último round dominando o centro do octógono e foi frustrando as ações de Jared Cannonier. Após levar um forte golpe, o americano foi a knockdown e o brasileiro partiu para cima no ground and pound, impondo uma forte pressão, com direito a tentativa de katagatame. Com a luta encerrada, Caio foi anunciado vencedor por decisão unânime, mantendo sua invencibilidade na organização, agora com sete vitórias em sete lutas. Além disso, o lutador da Fighting Nerds deve chegar ao Top 5 da divisão peso-médio.Tabatha Ricci iniciou o co-main event do UFC Vegas 96 de forma eletrizante, pressionando Angela Hill contra a grade e conectando bons golpes na curta distância, o que levou a brasileira a ter clara superioridade no primeiro round. Muito confiante, Tabatha já começou o segundo assalto aplicando boa queda, mas logo o duelo voltou a ficar em pé. Mais inteira fisicamente, a brasileira também foi melhor na parcial, onde conectou golpes mais precisos e demonstrou melhor movimentação em relação à americana.Ciente da desvantagem, Angela Hill aumentou seu ritmo no terceiro e último round. Tabatha Ricci, por sua vez, controlou o ímpeto da adversária e voltou a controlar a americana contra a grade. Precisa em seus golpes na trocação, a paulista administrou seu ritmo até o final e, depois de três rounds disputados no UFC Vegas 96, foi declarada vitoriosa na decisão unânime dos jurados, chegando à sua segunda vitória seguida no Ultimate.Na final do TUF 32 na divisão peso-pena, no card principal do UFC Vegas 96, o duelo entre Mairon Santos e Kaan Ofli começou agitado. O australiano, de início, mostrou uma clara estratégia de manter a luta agarrada, enquanto o brasileiro mostrou boa defesa e conectou bons golpes, principalmente com os chutes baixos e os diretos. Superior no primeiro round, Mairon ganhou confiança e manteve a tranquilidade no segundo assalto.Novamente explorando os chutes baixos, o lutador de Duque de Caxias (RJ) foi "minando" o seu adversário e conseguiu o nocaute com um belo cruzado de esquerda, que pegou em cheio no queixo do australiano, que já caiu desnorteado. Com a intervenção imediata do árbitro, Mairon Santos foi declarado vencedor por nocaute e, com o título do "The Ultimate Fighter 32", garantiu o contrato para integrar o plantel do UFC. O atleta, que tem apenas uma derrota em sua carreira, chegou à sua 14ª vitória no MMA, sendo oito delas por nocaute.Enfrentando a brasileira naturalizada portuguesa Jacqueline Cavalcanti no card do UFC Vegas 96, Josiane Nunes iniciou o duelo na trocação e buscava golpes de encontro, enquanto Jacqueline usava sua envergadura para controlar a distância nos golpes, o que deixou o duelo interessante no primeiro round. O combate seguiu na luta em pé ao longo do segundo assalto e teve Josiane buscando as ações mais ofensivas com bastante pressão, enquanto a portuguesa explorava os contragolpes e conectava alguns golpes precisos.Com o combate equilibrado, as lutadoras foram para o último round e deram mais um show na trocação. Josiane Nunes manteve a pressão em seus ataques e Jacqueline Cavalcanti conectava os golpes mais precisos, aproveitando-se do fato que a brasileira acabava se expondo muito. No fim, após três equilibrados assaltos, Jacqueline foi declarada vencedora na decisão dividida e emplaca seu segundo triunfo em duas lutas no UFC. Por outro lado, Josiane amarga sua segunda derrota seguida.Caio Borralho derrotou Jared Cannonier por decisão unânime dos juradosTabatha Ricci derrotou Angela Hill por decisão unânime dos juradosRyan Loder derrotou Robert Valentin Frey por nocaute técnico no 2RMairon Santos derrotou Kaan Ofli por nocaute técnico no 2RMichael Morales derrotou Neil Magny por nocaute técnico no 1RGerald Meerschaert finalizou Edmen Shahbazyan com um katagatame no 2RFrancis Marshall derrotou Dennis Buzukja por decisão dividida dos juradosZachary Reese derrotou Jose Daniel Medina por decisão unânime dos juradosViacheslav Borschev derrotou James Llontop por decisão dividida dos juradosJacqueline Cavalcanti derrotou Josiane Nunes por decisão dividida dos juradosWang Cong derrotou Victoria Leonardo por nocaute no 1R