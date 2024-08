Lutador do UFC, Casey Kenney foi preso acusado de sequestro seguido de outros delitos - (Foto: Reprodução)

Publicado 23/08/2024 20:00

Lutador do UFC, Casey Kenny fez sua última luta pela organização em agosto de 2021, quando foi superado por Song Yadong e, desde então, não retornou mais ao octógono. Ao que tudo indica, essa volta não deve acontecer mais. O norte-americano foi preso na última sexta-feira (16), no estado do Arizona (EUA), sob as acusações de violência doméstica, além de agressões e abusos contra sua ex-namorada.

A informação foi inicialmente revelada por Esther Reyes, mãe da suposta vítima, que comemorou pelas redes sociais a prisão de Kenny. O atleta foi detido pelas suspeitas de sequestro seguido de agressão intencional ou imprudente e lesão corporal. As denúncias foram feitas pela própria Esther e por meio do site do governo do Arizona foi possível confirmar que o norte-americano está em cárcere.“O monstro foi finalmente preso na sexta. Espero por uma justiça verdadeira. Ei, pessoal! Como postei nesta manhã, Casey foi preso. Recebi a notícia na sexta e fui aconselhada a não falar muito sobre. Durante o final de semana, meu Deus, minha caixa de mensagens estava cheia de pessoas já sabendo da situação. É incrível como as pessoas reagem às notícias que me entusiasmam e isso finalmente me faz sentir que a justiça será feita. Só de perceber quantas pessoas se preocupam com isso e apoiam muito a mim e também minha filha. Aprecio isso e agradeço vocês. Então, finalmente, ele tem uma ordem de restrição e foi preso”, publicou Esther Reyes.Casey Kenny, aos 33 anos, fez 21 lutas como profissional, com 16 vitórias, quatro derrotas e um empate. O norte-americano foi campeão interino peso-galo do LFA e sua passagem pelo UFC durou pouco mais de anos, onde enfrentou grandes nomes do esporte como Dominick Cruz, Song Yadong, Merab Dvalishvili, Ray Borg, entre outros.