Malvino Salvador, Kyra Gracie a as filhas durante a graduação - (Foto: Damares Farias/TATAME)

* No último fim de semana, Malvino Salvador foi graduado à faixa-preta de Jiu-Jitsu. O ator recebeu a promoção das mãos de Kyra Gracie, lenda da arte suave e esposa do manauara. A cerimônia aconteceu na Gracie Kore da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Em entrevista exclusiva à TATAME, Malvino ressaltou a emoção de ter recebido a graduação. Além disso, expressou como o esporte o ajudou a aprender a lidar com algumas circunstâncias da vida: "Bom, o Jiu-Jitsu de uma forma geral foi muito importante em minha vida. Ele realmente me ajudou muito a ter uma autoconfiança, a ter uma postura positiva diante da vida, a aceitar as minhas derrotas como momentâneas e não me importar com elas, mas dar a volta por cima e enfrentar novos desafios", disse o ator, que seguiu:



"O Jiu-Jitsu foi muito importante em todos os aspectos para me ajudar a trazer equilíbrio emocional. Eu comecei a treinar com 18 anos, quando estava em formação de personalidade. Então, realmente, tem muita importância em minha vida", finalizou o ator, que ficou quatro anos como faixa-marrom.