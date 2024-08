Israel Adesanya disse que tirou coisas boas do seu desempenho contra Du Plessis - (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC via UFC)

Publicado 20/08/2024 18:00 | Atualizado 20/08/2024 21:07

O retorno de Israel Adesanya ao Ultimate não terminou como ele esperava. No último sábado (17), na luta principal do UFC 305, o nigeriano chegou a protagonizar bons momentos, mas acabou sendo finalizado por Dricus Du Plessis no quarto round, em disputa de cinturão peso-médio que aconteceu em Perth, na Austrália.



Apesar da derrota frustrante para o rival sul-africano, Adesanya se mostrou em paz pela forma como as coisas aconteceram dentro do octógono. Em coletiva de imprensa após o UFC 305, o nigeriano disse que tirou coisas boas do seu desempenho na luta e deixou claro que não pretende se aposentar do MMA no momento, justificando o fato de ter tirado as luvas após o duelo.

"Minhas mãos não estão quebradas, nem perto disso, só um pouco doloridas. Foi por isso que tirei as luvas. Não é nada sobre me aposentar. Eu já disse, não vou me aposentar porr*. Não vou me aposentar até que eu queira me aposentar", destacou o ex-campeão peso-médio, que se mostrou despreocupado com a derrota para Du Plessis, ao contrário do que havia acontecido no revés contra Sean Strickland:"A última (derrota) foi algo com que não fiquei feliz. Esta (para Du Plessis), estou feliz com a forma como me apresentei, mas não com o resultado. Mas eu não estava me segurando no resultado. Estava apenas preocupado em exibir o trabalho que fizemos, e senti que fiz issoEntão sim, vocês vão me ver de novo. Eu não fico tipo: 'ah, eu preciso fazer isso. Eu preciso lutar pelo cinturão de novo. Eu preciso...' Não, nada disso. Estou apenas sendo eu, só quero continuar melhorando. Vou melhorar no meu Grappling, até mesmo na minha trocação, eu vou melhorar nisso de novo. Vocês vão me ver de novo quando me virem de novo. Então até lá, junte-se a mim enquanto eu estiver aqui, porque você vai sentir minha falta quando eu for embora", finalizou.Atualmente com 35 anos, Israel Adesanya vive seu momento mais irregular em sua carreira no MMA, agora com uma sequência de três derrotas nas últimas quatro lutas. Antes do revés para Dricus Du Plessis, no último sábado (17), o nigeriano, como já citado, havia sido superado por Sean Strickland em disputa de cinturão peso-médio que aconteceu em setembro de 2023, no UFC 293.