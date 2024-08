LFA 191 promete grandes lutas e muita emoção - (Foto: Divulgação)

LFA 191 promete grandes lutas e muita emoção(Foto: Divulgação)

Publicado 19/08/2024 08:00 | Atualizado 19/08/2024 18:02

O LFA inicia nesta segunda-feira (19/8) os cadastros para os fãs assistirem à edição de número 191, agendada para o dia 30 de agosto, em Cajamar-SP, na área VIP da Esportes da Sorte. O período de cadastro se estende até o próximo dia 27.

Para garantir o ingresso, o fã deve se cadastrar no site do Esportes da Sorte e inserir o cupom LFA191. Quem já for cadastrado, deve fazer um depósito de no mínimo R$ 10.

Os ingressos para a área VIP são exclusivos para esta ação e são limitados às primeiras 400 pessoas cadastradas. Para mais informações e o passo a passo, acesse a conta oficial do LFA Brasil no Instagram (@LFA_Brasil).

A luta principal do LFA 191 colocará em rota de colisão dois dos melhores pesos-penas em atuação no cenário latino-americano: Wellington Prado, o Predador, e Keweny Lopes, o Leão.

O card principal da edição será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo UFC Fight Pass, a partir das 21h, horário de Brasília. O preliminar será transmitido ao vivo pelo Youtube do LFA, a partir das 17h.

Confira abaixo o card completo:

LFA 191

Ginásio do Polvilho, Cajamar, São Paulo

30 de agosto de 2024

Card principal - 21h, no UFC Fight Pass

Peso-pena: Wellington Prado x Keweny Lopes

Peso-médio: Lucas Fernando x Pedro Oliveira

Peso-galo: Michel Lima x Luan Matheus

Peso-mosca: Lincon Santos x Kleberson Souza

Peso-palha: Maria Luiza de Abreu x Gabriela Fujimoto

Peso-galo; João Lucas da Costa x Rafael Pereira

Card preliminar - 17h

Peso-galo: Mateus Soares x Mackson Lee

Peso-pena: Demison Rodrigues x Luan Pedroso

Peso pesado: Guilherme Pat x Maurício Queiroz

Peso-galo: Marcos Aurelio x Andrey Silva

Peso-galo: Jenilto Matos x Giovanni Garcia

Peso-mosca: Ruth Pereira x Amanda Vargas