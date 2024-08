Dricus Du Plessis finalizou Israel Adesanya na luta principal do UFC 305 e segue com o cinturão - (Foto: Reprodução)

Publicado 19/08/2024 09:00

O cinturão peso-médio do Ultimate segue em posse de Dricus Du Plessis. Na luta principal do UFC 305, neste sábado (17), na Austrália, o sul-africano teve dificuldades no duelo contra o rival Israel Adesanya, mas em uma grande reviravolta no quarto round, conseguiu finalizar o nigeriano e manteve o título dos 84kg. No co-main event, em combate válido pelo peso-mosca, Kai Kara-France teve uma atuação de gala e nocauteou o australiano Steve Erceg ainda no primeiro assalto.



Cinco brasileiros entraram em ação no UFC 305. No card principal, Carlos Prates teve grande desempenho e nocauteou o chinês Li Jingliang. No card preliminar, Valter Walker finalizou Junior Tafa ainda no primeiro round, enquanto Ricardo Carcacinha superou Josh Culibao por decisão dividida. Outros dois brasileiros, no entanto, foram derrotados. Herbert Burns foi nocauteado por Jack Jenkins e Luana Santos acabou sendo superada por Casey O'Neill na decisão unânime.

Como já era esperado, Dricus Du Plessis e Israel Adesanya iniciaram a luta principal do UFC 305 na trocação. Os dois lutadores arriscaram alguns golpes na luta em pé, mas sem muita efetividade, o que deixou o primeiro round mais equilibrado, com uma leve vantagem para o nigeriano. No segundo assalto, o sul-africano mudou sua estratégia e conseguiu a queda sobre Israel. Du Plessis grudou nas costas e buscou o mata-leão, mas viu Adesanya se defender com sucesso. Na sequência, Dricus tentou uma nova queda sobre o rival, mas o "Stylebender" continuou mostrando boa defesa.Com a luta em aberto, ambos seguiram cautelosos em suas ações no terceiro round. Sem se arriscar muito, Adesanya foi explorando a movimentação e a precisão dos seus golpes, enquanto Du Plessis já indicava um certo desgaste. Mais confortável dentro do cage, o nigeriano seguiu ditando o ritmo da luta na quarta parcial. Circulando dentro do cage, Israel seguiu superior na trocação, enquanto Dricus jogava muitos golpes no vazio. O cenário, no entanto, se transformou completamente.Já na reta final do quarto assalto, Du Plessis encaixou uma sequência de golpes e levou Adesanya ao solo. De imediato, o sul-africano grudou nas costas do nigeriano e encaixou o mata-leão, forçando os três tapinhas do rival. Com a grande reviravolta no main event do UFC 305, Dricus defende com sucesso seu cinturão peso-médio e segue invicto no Ultimate, agora com oito vitórias contabilizadas.Na luta de abertura do card principal do UFC 305, Li Jingliang e Carlos Prates travaram um início de luta estudado. À vontade no octógono, o brasileiro foi conectando bons chutes e encontrou a distância na trocação, balançando o chinês com fortes golpes de esquerda. Jingliang procurou equilibrar as ações na luta em pé no segundo assalto, mas Carlos não se intimidou.Com muita frieza e esbanjando técnica, Carlos Prates voltou a aumentar o ritmo dos golpes na reta final do segundo round e, com uma sequência impressionante de golpes, o brasileiro levou o chinês à lona, restando ao árbitro apenas interromper o duelo. Com o resultado no UFC 305, Prates segue invicto na organização, agora com três vitórias contabilizadas, todas elas por nocaute.No último confronto do card preliminar do UFC 305, Junior Tafa partiu para cima de Valter Walker de imediato. O brasileiro, por sua vez, respondeu com uma boa queda e conseguiu se manter por cima. Tranquilo em suas ações, Valter esperou o momento certo para atacar e, já nos segundos finais do primeiro round, conseguiu aplicar uma justa chave de calcanhar, forçando a desistência verbal do australiano.Com o grande resultado no UFC 305, Valter Walker chegou à sua primeira vitória no Ultimate em duas lutas. O brasileiro, agora, contabiliza 12 triunfos e apenas um revés em seu cartel no MMA profissional. Junior Tafa, por outro lado, amargou sua segunda derrota em sequência na organização norte-americana.Em combate peso-pena no card preliminar do UFC 305, Ricardo Carcacinha iniciou o duelo contra Josh Culibao de forma ofensiva. Ao sentir o pé durante o primeiro round, o brasileiro levou a luta para o solo e foi para as costas do australiano. Ricardo esteve bem próximo de finalizar no mata-leão, mas viu seu adversário mostrar uma incrível resistência. No segundo assalto, Culibao aumentou o ritmo na trocação e conectou uma dura sequência de chutes, que foram castigando a perna esquerda do paulista. Dessa forma, Josh igualou as ações no confronto.Com a perna esquerda machucada, Ricardo Carcacinha trocou de base e procurou diminuir a distância sobre Culibao. A estratégia deu certo, pois o brasileiro conseguiu aplicar mais golpes e ainda levou o combate para o solo. O esforço de Carcacinha no terceiro e último round foi refletido no resultado final. Na decisão dividida, o paulista saiu com a vitória e se recuperou das duas derrotas sofridas.Duelo feminino no card preliminar do UFC 305, o encontro entre Luana Santos e Casey O'Neill começou equilibrado. O confronto se manteve em pé no primeiro round, onde a australiana conectou os melhores golpes. A brasileira começou o segundo assalto derrubando a oponente, mas não conseguiu sustentar a posição de vantagem. Na sequência da parcial, as lutadoras trabalharam na trocação, onde O'Neill voltou a ter vantagem, principalmente na média distância.Em desvantagem, Luana Santos tentou ir para o "tudo ou nada" no terceiro e último round. Ao aplicar uma queda, no entanto, a brasileira viu sua oponente inverter a posição e grudar em suas costas, onde permaneceu até o final. Com o fim da luta, Casey O'Neill foi declarada vencedora na decisão unânime e se recuperou das duas derrotas sofridas. Já a brasileira sofreu seu primeiro revés no Ultimate após quatro lutas realizadas.Primeiro brasileiro a entrar em ação no card do UFC 305, Herbert Burns precisou lidar com a trocação de Jack Jenkins desde os primeiros segundos. Com diversos golpes limpos aplicados, o australiano foi claramente superior no primeiro round. No segundo round, Herbert reagiu e conseguiu a queda sobre o adversário, mas não conseguiu trabalhar em suas ações no solo. Jenkins retomou o controle do combate e conectou dois bons golpes de direita, que balançaram Burns.Com a perna visivelmente machucada - resultado dos chutes do australiano - Herbert Burns passou a ter suas ações limitadas. Sabendo disso, Jack Jenkins apertou o ritmo e, no início do último round, aplicou mais uma dura sequência de golpes. Sentindo bastante a perna esquerda, o brasileiro não conseguiu seguir no duelo e o árbitro interrompeu, declarando vitória de Jenkins por nocaute técnico. Com o resultado no UFC 305, Herbert Burns amargou sua quarta derrota seguida na organização.Dricus Du Plessis finalizou Israel Adesanya com um mata-leão no 4RKai Kara France derrotou Steve Erceg por nocaute técnico no 1RDan Hooker derrotou Mateusz Gamrot por decisão dividida dos juradosJairzinho Rozenstruik derrotou Tai Tuivasa por decisão dividida dos juradosCarlos Prates derrotou Li Jingliang por nocaute técnico no 2RValter Walker finalizou Junior Tafa com uma chave de calcanhar no 1RRicardo Carcacinha derrotou Josh Culibao por decisão dividida dos juradosCasey O'Neill derrotou Luana Santos por decisão unânime dos juradosJack Jenkins derrotou Herbert Burns por nocaute técnico no 3RTom Nolan derrotou Alex Reyes por decisão unânime dos juradosSong Kenan derrotou Ricky Glenn por decisão unânime dos juradosJesus Aguilar finalizou Stewart Nicoll com uma guilhotina no 1R