Ucha Valverde se superou pra voltar em grande estilo ao Jiu-Jitsu - (Foto: Felipe Diniz)

Ucha Valverde se superou pra voltar em grande estilo ao Jiu-Jitsu (Foto: Felipe Diniz)

Publicado 15/08/2024 19:00 | Atualizado 16/08/2024 01:03

Depois de 1 ano e 3 meses competindo em todos os eventos de Jiu-Jitsu que teve oportunidade, a faixa-preta Ucha Valverde finalmente chegou onde queria: no topo do ranking da IBJJF no feminino master 2 meio-pesado.



A confirmação veio no último fim de semana (10 e 11/08), quando Ucha Valverde disputou - e venceu - o Floripa Winter International Open, realizado em Florianópolis-SC, somando os pontos necessários para assumir a liderança do ranking na sua categoria.



Para chegar no topo, porém, a trajetória da faixa-preta da Alliance não foi fácil. Sem lutar desde 2019, Ucha encarou a pandemia, um pós-parto complicado, e depois de quase 4 anos, retornou às competições em 2023.



"O último campeonato que eu lutei foi antes da pandemia, o Mundial de Jiu-Jitsu, aí veio o Covid-19, tive dois filhos, uma complicação pós-parto, passei alguns dias na UTI, mas saí dessa situação e isso me deu ainda mais vontade de competir, voltar com tudo", disse a atleta, que completou:



"O Jiu-Jitsu sempre foi a minha maior paixão, então assim que eu me recuperei, passou toda aquela tensão, falei que iria voltar a lutar e queria o primeiro lugar da minha categoria no ranking da IBJJF".