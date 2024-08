Jon Jones é considerado um dos maiores da história do MMA - (Foto: Reprodução)

Publicado 14/08/2024 11:00 | Atualizado 14/08/2024 11:37

Por mais que ainda não tenha sido confirmado oficialmente, a tendência é que Jon Jones faça sua primeira defesa de cinturão no peso-pesado contra Stipe Miocic no mês de novembro, no card do UFC 309, em Nova York (EUA). Em meio a isso, "Bones" voltou a sinalizar que o duelo contra o ex-campeão da categoria pode marcar a sua aposentadoria do MMA.



Por meio das suas redes sociais, logo após aparecer em um vídeo onde "apagava" o humorista Ed Bassmaster após encaixar um mata-leão, Jones aproveitou para responder ao comentário de um seguidor e novamente indicou que o confronto diante de Stipe Miocic pode marcar sua "última dança" nas artes marciais mistas.