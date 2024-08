Palco de desenvolvimento de novos talentos, a Copa Santa Rosa de Boxe Olímpico chega à sua 6ª edição - (Foto: Divulgação)

Publicado 13/08/2024 08:00 | Atualizado 13/08/2024 10:25

Finda um ciclo olímpico, inicia-se outro. Superado Paris-2024, o foco passa a ser Los Angeles-2028. Palco de desenvolvimento de novos talentos, a Copa Santa Rosa de Boxe Olímpico chega à sua 6ª edição no dia 24 de agosto, nos ringues da tradicional academia que batiza o torneio, no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro.



Realizada pela Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro, a Copa Santa Rosa é conhecida por dar palco tanto para pugilistas aspirantes quanto para seniors. De acordo com o presidente da entidade, Eduardo Cardoso, eventos como esse exercem o papel de dirigir, difundir e incentivar o boxe olímpico no estado.



"Estamos trabalhando duro pra gente ter atletas do nosso estado na seleção brasileira para que possam ser escalados para o ciclo olímpico de 2028. Quanto mais eventos tivermos desse porte, maiores são as chances de desenvolvermos nossos atletas no geral, criando bagagem competitiva", destaca Cardoso.