Israel Adesanya e Dricus Du Plessis se enfrentam na luta principal do UFC 305 (Foto: Reprodução)

Publicado 11/08/2024 20:00

Já se passaram 11 meses desde que Israel Adesanya foi superado por Sean Strickland, perdendo a coroa da divisão peso-médio do UFC. A partir disso, o nigeriano decidiu se afastar do MMA e cogitou até mesmo a aposentadoria como profissional. Entretanto, "Izzy" retornou e vai tentar novamente conquistar o cinturão dos 84kg, contra Dricus du Plessis na luta principal do UFC 305, que acontece no próximo dia 18 de agosto, na Austrália.



Em entrevista ao site "MMA Junkie", Adesanya revelou que está motivado para o duelo, mas ponderou que não gostaria de passar por todos os compromissos pré-luta, como encaradas e coletivas de imprensa. Mesmo assim, "Izzy" garantiu que está empolgado e quer entrar no octógono para fazer seu trabalho, que é derrotar o sul-africano Du Plessis.