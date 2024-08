Marcin Tybura e Serghei Spivac vão se enfrentar na luta principal - (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 10/08/2024 16:00

A moderna estrutura do UFC Apex, em Las Vegas (EUA), recebe neste sábado (10) o UFC Vegas 95. A luta principal do evento terá o duelo entre Marcin Tybura (25v-8d) e Serghei Spivac (16v-4d), válida pela divisão peso-pesado. Os lutadores ocupam a oitava e nona posição no ranking da categoria, respectivamente, e o vencedor do combate deve ficar bem próximo do Top 5 dos pesados.



O UFC Vegas 95 contará com quatro brasileiros em ação, todos no card preliminar. No peso-galo feminino, Karol Rosa (17v-6d) enfrenta Pannie Kianzad (16v-8d), enquanto Jhonata Diniz (7v-0d) mede forças contra Karl Williams (10v-1d) no peso-pesado. Já na luta de abertura da edição, as brasileiras Stephanie "Rondinha" Luciano (5v-1d-1e) e Talita Alencar (5v-0d-1e) se enfrentam no peso-palha.