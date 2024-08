Jake Paul lançou desafio para enfrentar Alex Poatan no Boxe logo após vencer Mike Perry - (Foto: Reprodução)

Publicado 09/08/2024 14:00

Por que Jake Paul desafiou Alex Poatan para um confronto no Boxe? Talvez você que acompanha o mundo da luta pode ter se feito essa pergunta. O influenciador e pugilista participou do programa "Full Send MMA", exibido no YouTube, e apontou alguns fatores que o motivaram a buscar o duelo.



Jake Paul vê na popularidade de Alex Poatan uma oportunidade em vender mais de três milhões em pay-per-view (PPV) para que a luta se concretize. Outra motivação do norte-americano é calar os críticos que dizem que ele só enfrenta lutadores mais velhos e menores que ele. Segundo Paul, se ele enfrentar o brasileiro, esses argumentos não poderão mais ser usados.



"Eu desafiei Alex Poatan e o Dana White ficou pensando que eu era maluco. E eu perguntei o que as pessoas queriam? Nós venderíamos dois milhões de Pay-Per-View, é um negócio, os números de Pay-Per-View iriam abaixo. Se o Poatan vende 500 mil Pay-Per-Views no UFC e temos a chance de fazer de dois a três milhões em vendas, isso equivale a seis lutas no UFC. Estou disposto a isso. No fim do dia, eu vou desafiar esse cara, porque quando eu espancar ele, as pessoas não poderão falar mais sobre peso, altura e nem que ele está velho", disse o youtuber e pugilista.