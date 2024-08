Rafael dos Anjos está confirmado para o card do UFC 308 em Abu Dhabi - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 06/08/2024 10:00

Marcado para acontecer no dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), o UFC 308 teve mais dois combates confirmados. No último domingo (4), a organização anunciou o combate entre Geoff Neal e Rafael dos Anjos, que será válido pela divisão meio-médio. Além disso, no peso-pena, Lerone Murphy terá Dan Ige pela frente.



Ex-campeão peso-leve do Ultimate e alternando duelos nos leves e nos meio-médios ao longo dos últimos anos, Rafael dos Anjos (32v-16d) tem 39 anos e lutará exatamente no dia em que completa 40 anos. O brasileiro, vale ressaltar, vem de duas derrotas, para Vicente Luque e Mateusz Gamrot, respectivamente, ambas na decisão unânime dos jurados.