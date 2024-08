Se depender de Dana White, Jake Paul e Alex Poatan não se enfrentarão em luta no Boxe - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/08/2024 10:00

Presidente do UFC, Dana White falou pela primeira vez sobre o desafio feito por Jake Paul a Alex Poatan, campeão dos meio-pesados do Ultimate. A proposta aconteceu após o influenciador e pugilista nocautear Mike Perry no último dia 20, no Boxe. "Problem Child" vem se destacando por enfrentar e nocautear veteranos que passaram pelo Ultimate.



Embora Poatan tenha acenado positivamente para enfrentar Jake Paul, o "Big Boss" afastou qualquer possibilidade do duelo ser realizado. Em entrevista ao canal "TNT Sports", Dana White desdenhou do youtuber, onde afirmou que não sabia da luta de Jake contra Perry e explicou quando deixou a acompanhar o influenciador.